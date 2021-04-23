Rus muhalif lider Navalni, hapishanedeki açlık grevini sonlandıracağını duyurdu

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Hapishanede sağlık durumu kötüye giden Rus muhalif lider Aleksey Navalni, açlık grevini sonlandıracağını açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, doktorların yaşamına dair endişeleri dile getirdiği muhalif lider Navalni, 31 Mart'ta başlattığı açlık grevini sonlandıracağını duyurdu.

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Rusya'da tutuklu bulunan Navalni geçen haftalarda gerekli sağlık tıbbi yardımı almasının engellendiğini söyleyerek açlık grevine başlamıştı. Bu hafta sonu doktorlar "Navalni'nin her an ölebileceğini" söylemiş, pazartesi günü muhalif lider tutuklular için özel bir hastaneye kaldırılmıştı.