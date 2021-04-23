Kendi doktorlarından Navalni'ye çağrı: Açlık grevine son ver, yoksa tedavi edecek biri olmayacak

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Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni'nin kişisel doktorları açlık grevine hemen son vermesini talep etti.

Noviçok zehirlenmesi nedeniyle Almanya'da aylarca tedavi gören Navalni, Moskova'da tutuklandıktan sonra sırt ağrısı ve bacağındaki hissizlik nedeniyle "düzgün tedavi görmeyi" talep ederek açlık grevine başlamıştı.

Tutulduğu ceza kolonisinde muhalif lideri muayene etmelerine izin verilmeyen Navalni'nin özel doktorları, Navalni'den kendi sağlığı ve hayatını koruyabilmesi için açlık grevine son vermesini istediklerini belirtti.

5 doktor bağımsız haber sitesi Mediazona'da yayımladıkları açıklamada, "Açlık grevi biraz daha devam ederse tedavi edecek birisi olmayacak" dedi.

Doktorlar, kendilerine Navalni'ye yapılan testler ile ilgili veriler verildiğini ve değerlendirmelerini cuma günü sunacaklarını ifade etti.