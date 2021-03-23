Rus muhalif lider Navalni: Ceza kolonisindeki günlük rutinim bir 'Stormtrooper'ınkine benziyor

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Rusya'da bir ceza kolonisinde tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalni, Demir parmaklıklar arkasındaki günlük rutinini Star Wars'taki 'Stormtrooper'ların günlük rutinlerine benzetti.

Instagram üzerinden avukatları aracılığıyla bir paylaşımda bulunan 44 yaşındaki Navalni, alaycı bir şekilde günlük turinin erken kısmında çok sevdiği iki bölüm olduğunu söyledi.

Navalni, "sevdiği" ilk bölümün sabah 6'da uyandırılmalarından kısa süre sonra geldiğin söyledi. Muhalif lider sabah egzersizlerine hazırlanırken hoparlörlerden Rusya milli marşı çaldığını sonra birinin "Herkes özgür vatanımızı selamlasın" diye bağırdığını söyledi.

Navalni daha sonra tüm tutukluların birlikte durdukları yürüdüklerini ve buna kendi aralarında "Empire Strikes Back" dediklerini ifade etti. Navalni, "Rutinin bu bölümünde Star Wars'un Rus versiyonunu çekiyormuşuz gibi düşünüyorum. Stormtrooperlar yerine tutuklular var" dedi.

Muhalif lider, bir önceki paylaşımında bulunduğu ceza kolonisini bir toplama kampına benzetmişti.