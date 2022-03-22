T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus muhalif Aleksey Navalny 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme, Navalny'nin "Yolsuzlukla Mücadele Derneği" için toplanan paraları şahsi harcamalarında kullandığına hükmetti

22 Mart 2022 16:49

Rusya'da mahkeme muhalif Aleksey Navalny hakkında kararını verdi. Şartlı tahliye ihlali sebebiyle hapiste tutulan Navalni, dolandırıcılıktan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

navalnyrusmuhalifputin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24