Rus muhalif Aleksey Navalny 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Mahkeme, Navalny'nin "Yolsuzlukla Mücadele Derneği" için toplanan paraları şahsi harcamalarında kullandığına hükmetti
22 Mart 2022 16:49
Rusya'da mahkeme muhalif Aleksey Navalny hakkında kararını verdi. Şartlı tahliye ihlali sebebiyle hapiste tutulan Navalni, dolandırıcılıktan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Navalny'nin "Yolsuzlukla Mücadele Derneği" için toplanan paraları şahsi harcamalarında kullandığına hükmetti. "Büyük çaplı yolsuzluk" ve "mahkemeye hakaretten" suçlu bulunan Navalny 1 milyon 200 bin ruble yani yaklaşık 150 bin TL de para cezası ödeyecek.
Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu söylüyor
Navalny, şartlı tahliye koşullarını ihlal suçu sebebiyle 2,5 yıllık hapis cezasını çekiyordu.
Putin'in en ateşli muhaliflerinden olan Navalny hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu iddia ediyor.
45 yaşındaki Rus muhalif Aleksey Navalny, Ağustos 2020'de Sibirya gezisi sırasında kimyasal bir maddeyle zehirlenmiş, Almanya'daki tedavisinin ardından ülkesine döner dönmez tutuklanmıştı.