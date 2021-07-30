Rus modülün motoru bir anda çalıştı; Uluslararası Uzay İstasyonu kısa süreliğine destabilize oldu

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Yeni kenetlenen Rus laboratuvar modülü Nauka'nın motorlarının kasıtsız bir şekilde ateşlenmesinin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun(ISS) kısa süreliğine destabilize olduğu belirtildi.

ABD uzay ajansı NASA, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Görev kontrol ekipleri durumu düzeltti ve tüm sistemler normal şekilde işliyor" dedi.

NASA, modülün motorunun kasıtsız şekilde Greenwich Ortalama Zamanı ile 16.45'te ateşlendiğini ve ISS'i 45 derece oynattığını ifade etti.

ISS, ateşleyicileri ile eski pozisyonuna gönderildi

ABD'li ve Rus yetkililer, ISS'deki 7 astrononotun hiçbir noktada tehlikede olmadığını ifade etti.

ISS ekibi, kısa süre merkezle irtibatını kaybetti. Astronotlar, hareketlenmeyi fark etmediklerini söyledi.