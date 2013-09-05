Rus model AIDS olduğu için kocası tarafından mı öldürüldü?

Rus basınında çıkan haberlere göre Rus model 28 yaşındaki Yulya Loşagina, Ural Dağları'ndaki ormanlık alanda, çıplak halde, boynu kırık, yüzü yanık bir şekilde ölü bulundu.

Kimliği DNA testiyle ortaya çıkarılan kadının ölümünün ardından fotoğrafçı eşi Dimitri Loşagin tutuklandı.

ntvmsnbc.com'un, Komsomolskaya Pravda gazetesi'ne dayandırdığı iddiaya göre, yapılan otopsinin ardından Loşagina'nın HIV virüsü taşıdığının ortaya çıktığı bildirdi.

Gazeteye göre Loşagina'nın ölümü sonrası ortaya atılan en güçlü iddia şöyle:

"Yulya Loşagina'nın AIDS olduğunu öğrenen Dimitri Loşagin, eşinin kendisine de virüs bulaştırdığını düşünerek çılgına döndü ve genç kadını öldürüp, ormana attı."

Ancak Dimitri Loşagin, Pervouralsk kentinde çıkarıldığı mahkemede bu iddiaları yalanladı. "Karımı seviyordum" diyen Loşagin, suçlamaları reddetti.