Rus milyoner Tinkov: Ülkede her şey b.k gibi; ordumuz da b.ktan; halkın yüzde 90'ı bu savaşa karşı

Rusya'nın en zengin 15. insanı olan Rus girişimci Oleg Tinkov, Kremlin'in Ukrayna'yı işgal kararına yönelik çok sert açıklamalarda bulunarak, Rusya'nın "b.ktan bir ordusu olduğunu" söyledi.

Şu ana kadar Rusya'nın iş dünyasından işgale yönelik en sert açıklamaları yapan Tinkov, Rus halkının yüzde 90'ının Ukrayna'daki savaşa karşı olduğunu iddia etti.

Geçen yıllarda Rusya'dan taşınan Tinkov; Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Akşamdan kalma bir şekilde uyanan generaller, b.ktan bir orduları olduğunu fark etti" yazdı. Tinkov, "Ülkede her şe b.k gibi ve nepotizm, dalkavukluk ve itaatkarlığa batmışken ordu nasıl iyi olabilir ki?" değerlendirmesinde bulundu.

Batı yaptırımları tarafından hedef alınan Tinkov, "Bu delice savaştan faydalanan kimseyi görmüyorum. Masum insanlar ve askerler ölüyor" dedi.

"Rusların yüzde 90'ı bu savaşa karşı" diyen Tinkov,Rus milyoner: Ülkede her şey b.k gibi; ordumuz da b.ktan; halkın yüzde 90'ı bu savaşa karşıRus milyoner: Ülkede her şey b.k gibi; ordumuz da b.ktan; halkın yüzde 90'ı bu savaşa karşı" ifadelerini kullandı.

Tinkov paylaşımını noktalarken, "Sevgili 'kolektif Batı'; lütfen Putin'e daha fazla rezil olmaması ve kıyımı durdurması için açık bir çıkış yolu verin. Lütfen daha mantıklı ve insancıl olun" dedi.