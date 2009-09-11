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Yaşam

Rus milyarderin lüks yatı Ölüdeniz'de

11 Eylül 2009 19:58

Dünyanın en zengin iş adamlarından birisi olan Rus milyarder Andrey Melnichenko'ya ait ''A'' adlı süper lüks yat Fethiye'nin Ölüdeniz beldesine geldi.
Dünyanın en büyük 100 yatı arasında 6. sırada gösterilen 120 metre uzunluğundaki yatın içinde Andrey Melnichenko ve Aleksandra Melnichenko'nun bulunup bulunmadığı konusunda bir bilgi verilmedi.
Açığa demirleyen yatta helikopter pisti, havuz ve disko bulunduğu öğrenildi.
Uzaktan bakıldığında bir denizatlıya benzeyen yatı, Ölüdeniz Plajı'ndaki vatandaşlar ve turistlerin ilgiyle izlediği görüldü.
Bu arada, yatta bulunan bir kaç kişi, sürat tekneleriyle çevreyi gezdi.

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