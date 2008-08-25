Rus milyarder Lebedev, Öger Tur’u satın alıyor

"Die Welt", "Berliner Morgenpost" ve "Hamburger Abendblatt" gazeteleri, Rus "Wedomosti" ve "Kommersant" gazetelerine dayanarak verdikleri haberlerde, Lebedev'in, gittikçe büyüyen Rus turizminin taleplerini karşılamak amacıyla stratejik açıdan uygun gördüğü Öger Tours'un satın alınması için 100 milyon Euro'dan fazla para önerdiğini belirttiler.



Alman Kartel Dairesi’nin onayı gerekiyor



Lebedev'in, tarafların bu konuda anlaşma sağladıklarını ifade ederek, "Kommersant" gazetesine yaptığı açıklamada, "Belgeler imzalandı, sadece henüz para havale edilmedi. Ayrıca Alman Kartel Dairesi'nin de anlaşmayı onaylaması gerekiyor" şeklinde konuştuğu kaydedildi.



Rusya'dan tatil için giden turistlerin yaklaşık üçte birinin Türkiye ve Mısır'a gittiklerine, Öger Tours'un da özellikle bu ülkelere yönelik hizmetlerinde Avrupa'nın önde gelen turizm şirketlerinden biri olduğuna dikkat çekilen haberlerde, Lebedev'in Öger Tours'un Türkiye'deki altyapı imkanlarından faydalanmak ve Türkiye'ye daha çok Rus ve Ukraynalı turist taşımak istediği belirtildi.



Rusya Başbakanı Vladimir Putin gibi eski SSCB döneminde KGB gizli servisinde çalıştığı ifade edilen Lebedev'in, kendisini "kapitalist idealist" olarak tanımladığı ve Öger Tours'un da uzun zamandır işbirliği yaptığı bazı havayolu şirketleriyle ortaklığı bulunduğu bildirildi.



Öger: “Teklifi inceliyoruz”



Öger Tours'un sözcüsü ise böyle bir teklif bulunduğunu doğruladı, ancak anlaşmanın imzalandığını henüz doğrulayamayacağını söyledi. Sözcü, Lebedev’in teklifinin incelendiğini, karar verilmesinin günler alabileceğini kaydetti.



"Die Welt" gazetesi, "Örnek iş adamı" başlığıyla yayınladığı bir yorumda ise, Öger Tours'un sahibi ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu üyesi olan Vural Öger'in her zaman çok şık giyindiğine ve diplomatik bir insan olduğuna işaret etti.



Sosyal alanda da çok sayıda faaliyet gösterdiği ve Federal Almanya Liyakat nişanı sahibi olduğu hatırlatılan Öger'in, Hamburg kentinde önce sadece uçakla Türkiye'ye yolcu taşıyarak bu işe başladığı, bir generalin oğlu olduğu ve Berlin Teknik Üniversitesi'nde eğitim gördüğü anlatıldı.



Öger'in 1970'li yılların başında ilk kez Almanya'dan Türkiye'ye doğrudan seferler düzenlediği, günümüzde ise çok sayıda ülkeye seferler ve tatil paketleri sunduğu, yıllık cirosunun 700 milyon Euro’nun üzerinde olduğu ifade edildi.

