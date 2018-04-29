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BBC Türkçe

Rus milyarder boşandığı karısına 583 milyon dolar ödeyecek

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 61 yaşındaki bir Rus milyarderin, boşandığı karısına 453 milyon sterlin (yaklaşık 583 milyon dolar) ödemesini kararlaştırdı. Bunun İngiltere tarihinde, bir boşanma davasında ödenmesi kararlaştırılan en büyük tazminatlardan biri

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 61 yaşındaki bir Rus milyarderin, eski karısına 453 milyon sterlin (yaklaşık 583 milyon dolar) ödemesini kararlaştırdı.

Bunun İngiltere tarihinde, bir boşanma davasında ödenmesi kararlaştırılan en büyük tazminatlardan biri olduğu belirtiliyor.

Mahkeme yetişkin oğulları olan çiftin adının açıklanmasını yasakladı.

Kafkasya kökenli Rus milyarderin eski bir petrol ve gaz tüccarı olduğu söyleniyor.

41 yaşındaki kadının da Doğu Avrupalı olduğu ve 2000'de İngiltere vatandaşı olduğu biliniyor.

Çiftin 1993'te Moskova'da tanışıp evlendiği ve aynı yıl Londra'ya yerleştiği belirtiliyor.

Yargıç, çiftin evlilikten sonra edindiği varlıklarının yüzde 41,5'inin kadına verilmesine hükmetti.

Mahkeme kayıtlarına göre Rus milyarder 5 yıl önce bir Rus enerji şirketindeki 1 milyar 300 milyon dolarlık hissesini sattı.

2014'te Jamie Cooper-Hohn adlı bir finansçı, karısına mahkeme kararıyla 330 milyon sterlin ödemişti.

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