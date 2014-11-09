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Dünya

Rus Milletvekili: Putin'in spermiyle elit nesil oluşturalım

Rusya’da Kadın, Çocuk ve Aileden Sorumlu Komisyon Başkanı, Milletvekili Yelena Borisovna Mizoulina, bu şekilde ‘ülkelerine bağlı çocuklar’ üretileceğini iddia etti

09 Kasım 2014 13:53

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kadın, Çocuk ve Aileden Sorumlu Komisyon Başkanı, Milletvekili Yelena Borisovna Mizoulina, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sperminin Rus kadınlara verilmesiyle yeni “askerî ve siyasî elit” bir nesil oluşturma önerisinde bulundu. Duma’da doğum oranlarının tartışıldığı esnada sıra dışı düşüncesini açıklayan Mizoulina, bu hamlenin “ülkelerine bağlı çocuklar” üreteceğini savundu.

Radikal’de yer alan habere göre, Mizoulina şöyle konuştu:

“Benim önerimin özü çok basit. Rusya’daki her kadın, hamile kalıp bebek sahibi olmaları için postayla Başkan’ın genetik materyalini alacak. Bu kadınlar devletten özel ödenecek alacak. Gelecekte Rusya Devlet Başkanı’ndan doğan çocuklar devletin askerî ve siyasî elitini oluşturacak.”

Yeni neslin Sovyetler Birliği’nde yer alan öğrenim kurumları benzeri okullarda eğitim göreceğini belirten Mizoulina, daha önce “Kırım’da cinsel ilişkiye girilmemesinin” de aralarında bulunduğu tepki çeken öneriler sunmuştu.


 

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