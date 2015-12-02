Rus milletvekil: 2016 bütçesinde Akkuyu Nükleer Santrali için kaynak öngörülmüyor

Rusya Devlet Duması Enerji Komitesi Üyesi Yuriy Lipatov, Rusya'nın 2016 bütçesinde Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası için herhangi bir kaynak ayrılmasının öngörülmediğini söyledi. Başbakan Dmitriy Medvedev'in bugün imzaladığı "yaptırımlar listesi"nde, Akkuyu ve Türk Akımı projeleri yer almamıştı.

Sputnik'in haberine göre, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nden milletvekili olan Lipatov, "Şu an için Akkuyu'nun üretim ve inşası için gerekli olan lisans ile ilgili çalışmalar, Türkiye tarafından yürütülüyor. İnşaat çalışmaları ise henüz başlamadı. Rusya bütçesinde 2016 yılında Akkuyu için kaynak ayrılması öngörülmüyor. Durum, Rosatom'un kontrolünde" dedi.

Moskova, Su-24 uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in bugün imzaladığı ekonomik tedbir kararnamesine Akkuyu ve Türk Akımı projeleri dahil edilmemişti.