Rus medyasına göre Putin ve Erdoğan Suriye konusunda anlaştı

Suriye'de çatışmalar sürerken, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini değerlendiren Rus medyası, iki lider arasında anlaşma sağlandığını ama açıklanmadığını öne sürdü

Agos gazetesi tarafından yapılan derlemeye göre iki lider anlaşmayı henüz sır olarak tutmayı tercih etti.

Resmi Vesti televizyonu, ziyaret kapsamında tarafların nükleer enerji, diplomasi eğitimi işbirliği ve ekonomi gibi birçok alanı kapsayan 11 ayrı anlaşma imzalandığını hatırlattı. Haberde, “Görüşmeler kolay geçmedi. Özellikle taraflar halen Suriye’nin iç siyasi sorununun çözümü için ortak yaklaşım bulamıyor. Her ülke yönetiminin durumla ilgili değerlendirmesi örtüşmekte…” dendi.

NTV televizyonu, Suriye konusunda taraflar arasında görüşmelerin yeniden canlandığını kaydetti. Televizyona göre, Putin sorununun çözümü için doğru bir anahtar aradığını ifade etti. Taraflar arasında Suriye ile ilgili yeni düşüncelerin ortaya çıktığına işaret eden NTV, “Rusya’nın Patriot füzeleriyle ilgili tutumu aynen kalıyor, yani bu füzeler durumu normalleştirmekten ziyade tam tersi gerginleştirir” yorumunda bulundu.

Resmi 1.Kanal da Suriye konusunda tarafların ciddi görüş ayrılığının ticari ilişkilere engel olmadığını belirtti. Haberde, “İkili ekonomik ilişkiler epey zamandır ‘stratejik olarak’ nitelendiriliyor. Burada sadece turizm veya İstanbul’da kıyaslanamayacak bir iz bırakan bavul ticareti söz konusu değil. Burada kilit rolü enerji oynuyor. Mavi Akım ve Güney Akım projelerini hatırlamakta fayda var. Mersin Akkuyu nükleer santral projesini de sıralamaya ekledi” ifadelerine yer verildi.

‘Erdoğan ve Putin anlaştı ama saklıyorlar’

Resmi Rossiyskaya Gazeta ise Putin’in Suriye’nin Türkiye’ye tehdit olmadığı sözünü hatırlattı. Putin’in Şam ile ilgili sorular üzerine Türkiyeli gazetecileri sakinleştirdiğini iddia eden gazeteye göre, Erdoğan ve Putin arasında Suriye sorununun çözümüyle ilgili yeni düşünceler ortaya çıktı ve her ikisi henüz bunu sır olarak tutmayı tercih ediyor.

Vedomosti gazetesine göre ziyaret kısaltılmış formatta gerçekleşti. Gazetenin ‘Kesik ziyaret’ başlıklı haberinde, “Putin’in ertelenmiş Türkiye ziyareti iş dünyası forumu yapılmadan geçti. Taraflara göre ekonomik işbirliği gelişmekte” ifadeleri yer aldı. İki ülke işadamlarının katılımıyla bir forumun da daha önce planlanmasına rağmen Putin’in ve Erdoğan’ın katılmadığını belirten gazete, “Foruma her ülkeden üst düzey 70 işadamı katılacaktı. Rus-Türk iş dünyası forumuna hazırlık çalışmalarına yakın iki kişi, etkinliğin Putin’in ziyaret gününde yapılmasını planlandığını kaydetti. Fakat Putin Türkiye ziyaretini kısa tutunca foruma katılamadı…” yorumunda bulundu.

‘Önemli bir işi tamamlamış izlenimi verdiler’

Komsomolskaya Pravda gazetesi, gazetecilerin ilk olarak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov’a, “Uzun bir aradan sonra Putin’in uçak yolculuğu nasıl geçti? “ sorusunu yönelttiğine işaret etti. Sorular üzerine Peskov, “Diğer yolcular gibi onun (Putin) da yolculuğu normal geçti. O’nun ara verdiğini de nerden çıkardınız. Bilgileriniz eksik” şeklinde tepki gösterdi.

Gazete, Türkiyeli gazetecilerin Suriye ile ilgili sorular sorduğuna dikkat çekerek, “5 saatlik görüşmelerin ardından basın karşısına çıkan Erdoğan ve Putin’in yüzünde ciddi ve ama aynı zamanda çok önemli bir işe imza atmış kişilerin görünüşü vardı…” şeklinde yorumladı.

Erdoğan, Putin’e yardım etti

BBC Rusça Servisi, İstanbul ziyaretinde Putin’in sağlık sorununa dikkat çekti. Ziyaretle ilgili çok sayıda fotoğrafları analiz eden BBC Rusça Servisi, “Fotoğraflara bakılırsa Putin’in, sırtında ağrısı vardı. Hatta iş o yere vardı ki, Türk meslektaşı Rusya Devlet Başkanı’nı koltuğa oturmasına yardımcı bile oldu…” diyerek söz konusu fotoğrafı da yayımladı.

RBK haber ajansı Putin’in Patriot füzeleriyle ilgili sözlerini sayfasına taşıyarak, “Putin Patriot füzelerini tanımlarken dünyanın en iyisi olarak görmediklerine dikkat çekti. Devlet Başkanı, füzeleri Çehov’un tiyatro sahnesine benzetti. Şöyle ki ilk sahnede tüfek duvardan asılıysa, son perdede ise ateş edecek” kaydetti.

Putin çok sıcak karşılandı

İtar Tass ajansı da Rusya’nın ilk nükleer santral için 20 milyar dolardan fazla para harcayacağını belirtti.

Eho Moskvı radyosu, Türkiye’nin Suriye sınırındaki durumla ilgili endişelerini Rusya’nın da paylaştığını ifade etti.

Vestnik Kavkaza (VK) ajansı Putin’in Türkiye’de çok sıcak karşılandığını belirterek “Erdoğan Putin’e hat sanatlı bir tablo armağan etti” dedi.

İnterfaks ajansına göre taraflar Suriye konusunda anlaşamadı.