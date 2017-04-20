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BBC Türkçe

Rus medyası: St. Petersburg saldırısını Türkiye'deki uluslararası bir terör örgütü finanse etti

Rus haber ajansları, 3 Nisan'da St. Petersburg'da düzenlenen ve 14 kişinin öldüğü bombalı saldırı kapsamında yürütülen soruşturmada, eylemin "Türkiye'deki uluslararası bir terör örgütü" tarafından finanse edildiğinin ortaya çıktığını bildirdi. Ajanslar ha

20 Nisan 2017 21:18

Rus haber ajansları, 3 Nisan'da St. Petersburg kentinde düzenlenen ve 14 kişinin öldüğü bombalı saldırı kapsamında yürütülen soruşturmada, eylemin "Türkiye'deki uluslararası bir terör örgütü" tarafından finanse edildiğinin ortaya çıktığını bildirdi.

RIA haber ajansı, savcılığa dayandırdığı haberinde 51 kişinin de yaralandığı saldırının zanlılarından Akram Azimov'un bu örgütten para aldığını duyurdu.

Dün tutuklanan Azimov'un, intihar eylemcisi olduğu tahmin edilen Ekbercan Celilov'la da telefonda görüştüğünü kaydedildi.

Akram Azimov'un tutuklanmasına hükmeden Yargıç Elena Lenskaya'nın, "Soruşturmayı yürütenler Azimov'un Celilov ile iletişim içinde olduğu ve ona para gönderdiği konusunda kanıtlar sundu. Azimov Türkiye'deki bir uluslararası terör örgütünün aktif bir üyesinden bu parayı aldı. Buna ek olarak o örgüt üyesinin Rusya'da serbestçe seyahat edebilmesi için de belgeler hazırladı" dediği aktarıldı.

Akram Azimov ise saldırıda herhangi bir rolünün olmadığını söylüyor.

Azimov'un kardeşi Abror Azimov da saldırıyı örgütleyenlerden biri olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

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