Rus medyası: Putin, aşı olmasına rağmen izolasyonda yaşamaya devam edecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki doz Koronavirüs aşısı olmasına rağmen izolasyonda kalmaya devam edeceği belirtildi.

68 yaşındaki Putin, Rusya'daki ilk Koronavirüs dalgasından bu yana yoğun koruma altında yaşıyor. Moskova'nın dışında kapısına bir dezenfektan tüneli yerleştirilen başkanlık konutunda kalan Putin, görüşmelerinin neredeyse tamamını internet üzerinden yapıyor, yüz yüze görüştüğü kişilere ise öncesinde 2 hafta karantina şartı koşuluyor.

Proekt'e konuşan ismi paylaşılmayan bir kaynak, "Putin yüksek ihtimalle uzun süre izolasyonda yaşayacak" dedi.

Kremlin, Putin'in ikinci doz Koronavirüs aşısını yaklaşık 4 hafta önce olduğunu açıklamıştı. Putin'in hangi Rus aşısını yaptırdığı bildirilmedi.

Putin'in programında izolasyona son vereceğine dair bir gündem bulunmuyor.