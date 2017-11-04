Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUS Donanması\'na ait 911 borda numaralı \'RFS Ivan Golubets\' adlı mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı\'ndan geçerek Ege Denizi\'ne açıldı.

Bugün saat 10.30\'da Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus Donanması\'na ait 70 metre boyundaki, 911 borda numaralı \'RFS Ivan Golubets\' adlı mayın tarama gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndü. Saat 11.45\'te ise Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü\'ndeki \'Dur Yolcu\' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemi, Ege Denizi\'ne doğru yol aldı. Rus mayın tarama gemisi gemisine; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşlik etti.

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