Rus mahkeme: St.Petersburg saldırısının finansmanı Türkiye’den!

St. Petersburg metrosu bombacısını saldırıya hazırlayan kişi olduğundan şüphelenilen Abror Azimov'un ağabeyi Akram Azimov’un, saldırıyı hazırlamak için gereken parayı Türkiye’deki bir örgüt üyesinden temin ettiği belirtildi.

Moskova’daki Basman mahkemesinde, Rusya Soruşturma Komitesi’nin Akram Azimov’un tutuklanması yönündeki talebinin ele alındığı bir duruşma yapıldı.

Akram Azimov’un tutuklanmasına hükmeden mahkemenin kararında “Akram Azimov, St. Petersburg bombacısı Ekbercan Celilov ile telefon görüşmeleri yaptı ve Türkiye’deki bir terör örgütü üyesinden aldığı paraları Azimov’a aktardı” denildi.

"Azimov, teröristlerin Rusya'da sorunsuz hareket etmesi için sahte belgeler de hazırladı"

Türkiye’deki teröristin hangi terör örgütüne bağlı olduğunun belirtilmediği kararda şu ifadelere yer verildi: “Soruşturma sonucunda, Azimov’un Celilov’la temas kurduğu ve ona para aktardığını gösteren verilere ulaşıldı. Azimov, saldırının hazırlanması için gereken mali kaynağı Türkiye’de bulunan aktif bir uluslararası terör örgütü üyesinden aldı. Bununla birlikte Azimov, örgüt üyelerinin Rusya topraklarında sorunsuz bir şekilde hareket etmesi için sahte belgeler düzenledi.”