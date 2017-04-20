T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus mahkeme: St.Petersburg saldırısının finansmanı Türkiye’den!

Rus yetkililer, St.Petersburg'da düzenlenen saldırının “Türkiye’de bulunan aktif bir uluslararası terör örgütü” tarafından finanse edildiğini iddia etti

20 Nisan 2017 21:13

St. Petersburg metrosu bombacısını saldırıya hazırlayan kişi olduğundan şüphelenilen Abror Azimov'un ağabeyi Akram Azimov’un, saldırıyı hazırlamak için gereken parayı Türkiye’deki bir örgüt üyesinden temin ettiği belirtildi.

Moskova’daki Basman mahkemesinde, Rusya Soruşturma Komitesi’nin Akram Azimov’un tutuklanması yönündeki talebinin ele alındığı bir duruşma yapıldı.

Akram Azimov’un tutuklanmasına hükmeden mahkemenin kararında “Akram Azimov, St. Petersburg bombacısı Ekbercan Celilov ile telefon görüşmeleri yaptı ve Türkiye’deki bir terör örgütü üyesinden aldığı paraları Azimov’a aktardı” denildi.

"Azimov, teröristlerin Rusya'da sorunsuz hareket etmesi için sahte belgeler de hazırladı"

Türkiye’deki teröristin hangi terör örgütüne bağlı olduğunun belirtilmediği kararda şu ifadelere yer verildi: “Soruşturma sonucunda, Azimov’un Celilov’la temas kurduğu ve ona para aktardığını gösteren verilere ulaşıldı. Azimov, saldırının hazırlanması için gereken mali kaynağı Türkiye’de bulunan aktif bir uluslararası terör örgütü üyesinden aldı. Bununla birlikte Azimov, örgüt üyelerinin Rusya topraklarında sorunsuz bir şekilde hareket etmesi için sahte belgeler düzenledi.”

ETİKETLER

St Petersburgaimovtürkiyeışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24