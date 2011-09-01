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Yaşam

Rus 'Kuzu makinesi' özel izinle Türkiye'de

Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in özel izni ile Türkiye'ye getirilen 175 "Kuzu makinesi" olarak bilinen Romanov koyununun üretimine başlandı.

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in özel izni ile Türkiye'ye getirilen 175 "Kuzu makinesi" olarak bilinen Romanov koyununun üretimine başlandı.


Koyunların sahibi Osman Nuri Günay, "2005 yılında Tarım Bakanlığı'na dilekçe verdik, 5 yılda izni zor aldık. Bu koyun ırkının tamamen saf hali dünyada sadece Rusya'da ve bizde var." dedi.


Zaman gazetesinin haberine göre, Rus Romanov koyunları aşırı sıcak ve soğuğa dayanıklı, yılda iki kez gebe kalıp her seferde 3-4 yavru doğuruyor.


Çiftlik sahibi Günay, 2005 yılından itibaren 5 yıl boyunca 17 ülkede bu koyunları araştırdığını, saf ırkı sadece Rusya'da bulduğunu söylüyor.


Günay, Rusya'daki Romanov Kraliyet ailesinin bu koyun cinsini elde etmek için 170 yıllık bir çalışma yaptığını belirtiyor.


100 koyundan 500 kuzu


Türkiye'de bir yılda 100 koyundan 85 kuzu alınırken Romanov cinsi 100 koyundan yaklaşık 500 kuzu alındığını vurgulayan Günay, bu koyunların üreme verimliliğine dikkat çekiyor.


Rusya'nın bu koyunların ihracatını yasakladığını ifade eden çiftlik sahibi, geçen yıl TUSKON'un Ankara'da düzenlediği zirvede Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'den aldıkları özel izni ise şöyle açıklıyor:


"Medvedev'e bir not ulaştırdık ve Romanov koyunlarını istedik. Rusya Federasyonu, bir defaya mahsus, Medvedev'in özel izni ile 175 adet koyun vermek üzere Tarım Bakanlığı'na yazı yazdı. Ekim ayında Romanovları getirdik ve üretime başladık" dedi.


Çiftlikteki koyunların bir batında ağırlıklı olarak dördüz ve üçüz doğurduklarını belirten Günay, 4 ayda 26 koyundan 60 kuzu elde ettiğini aktarıyor.



Bir koyunun maliyeti 2 bin 410 lira


Rusya'dan bir koyunu nakliye masrafları da dahil 2 bin 410 TL'ye mal ettiklerini belirten Günay, ileriye yönelik hedeflerini ise şöyle anlattı:


"İlk hedefimiz bu koyunu Anadolu'da yaygınlaştırmak. Yüksek verim aldığımızda ise halkımıza damızlık dağıtmayı düşünüyoruz."


Günay, hırsızlık olaylarına karşı çiftlikte olağanüstü güvenlik önlemleri aldıklarını söyledi.


 

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