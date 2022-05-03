Rus kozmonotlar yaptırımlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) görevinden çekileceklerini açıkladı.

Rus haber ajansları TASS ve RIA Novosti'de yer alan haberlere göre, Roscosmos Genel Müdürü Rogozin, devlet televizyonuna verdiği röportajda, "Karar çoktan alındı, konuyla ilgili kamuoyu önünde konuşmak gibi bir mecburiyetimiz yok. Yalnızca şunu söyleyebilirim, çalışma ortaklarımıza ISS’te sonlandıracağımız işleri bir yıl önceden bildireceğiz” ifadelerini kullandı. Kararın hangi tarihten itibaren uygulanacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Rogozin bu ayın başında yaptığı açıklamada, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada’nın Rus uzay endüstrisine yönelik yaptırımları kaldırmaması durumunda ISS'ten çekileceklerini bildirmişti.

Yörünge araştırma uzay istasyonu, Ukrayna savaşı sonrası Rusya ile ABD ve müttefikleri arasında nadir bir işbirliği alanı olarak görülüyordu. NASA, 2011’den bu yana astronotları istasyona taşımak için Rus uzay aracı olan Soyuz mekiklerini kullanıyordu. ISS'de halihazırda bulunan 3 ABD'li, 3 Rus ve 1 Almanya vatandaşına üç ABD'li ve bir İtalyan astronot da geçen hafta katılmıştı.