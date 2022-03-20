Rus kozmonot, üniformalarındaki sarı-mavi rengin Ukrayna'ya ilgisi olmadığını söyledi: Okulumuzun renkleri; Devlet Başkanı'mızın yanındayız

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Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) giydikleri sarı üstü mavi çizgili kıyafetlerin Ukrayna bayrağı mesajı taşıdığına ilişkin iddiaları reddetti. Kozmonot Oleg Artemyev, kıyafetlere fırlatmadan altı ay önce karar verildiğini, renklerin kozmonotların gittiği üniversiteden ilham alındığını söyledi.

Euronews’da yer alan habere göre, ISS’e ulaşan Rus kozmonotların üzerindeki sarı-mavi kıyafetin Ukrayna bayrağını hatırlatması üzerine açıklama yapıldı.

Kozmonot Oleg Artemyev, her kıyafetin ayrıca dikilmesi sebebiyle renklerine altı ay önceden karar verildiğini söyledi. Artemyev, üç kozmonotun da Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi’nden mezun olduğunu, renkleri okulun renklerine göre seçtiklerini söyledi.

Artemyev “Üniformamız üzerinde gizli mesajlar ve semboller aramaya gerek yok. Bir renk sadece renktir. Ukrayna’yla hiçbir şekilde bağlantısı yoktur. Şu an uzayda olsak da devlet başkanımız ve halkımızın yanındayız” dedi.