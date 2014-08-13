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Dünya
Deutsche Welle

Rus konvoyu Ukrayna sınırına dayandı

Yardım malzemesi yüklü 280 kamyonluk konvoy, Ukrayna sınırına yaklaştı.

13 Ağustos 2014 14:34


Rusya'nın başkenti Moskova'dan dün sabah yola çıkan konvoy, gece Voroneş'te mola verdi.

Rus Ria Novosti haber ajansı, konvoyun Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod kentinde Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim edileceğini bildirdi.

Ukrayna hükümeti, yardım konvoyunun taşıdığı 2 bin tonluk malzemenin "tarafsız" araçlara yüklenmesinde ısrar ediyor. Talebi "oyalama taktiği" olarak değerlendiren Rusya, bölgeye acil yardım gerektiğini savunuyor.

Moskova yanlısı ayrılıkçılarla Kiev'e bağlı birlikler arasındaki çatışmalar, özellikle Donetsk ve Luhansk'ta içecek su ve gıda maddesi sıkıntısı çekilmesine yol açıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YardımUkraynaMoskovaVoroneşRia NovostiBelgorodUluslararası KızılhaçRusyaKievDonetskLuhanskDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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