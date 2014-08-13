Rus konvoyu Ukrayna sınırına dayandı



Rusya'nın başkenti Moskova'dan dün sabah yola çıkan konvoy, gece Voroneş'te mola verdi.

Rus Ria Novosti haber ajansı, konvoyun Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod kentinde Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim edileceğini bildirdi.

Ukrayna hükümeti, yardım konvoyunun taşıdığı 2 bin tonluk malzemenin "tarafsız" araçlara yüklenmesinde ısrar ediyor. Talebi "oyalama taktiği" olarak değerlendiren Rusya, bölgeye acil yardım gerektiğini savunuyor.

Moskova yanlısı ayrılıkçılarla Kiev'e bağlı birlikler arasındaki çatışmalar, özellikle Donetsk ve Luhansk'ta içecek su ve gıda maddesi sıkıntısı çekilmesine yol açıyor.