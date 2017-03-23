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Rus komutan Afrin'deki Newroz kutlamaları sırasında YPG arması taktı

Yayınlanan fotoğraflarda Rus askerlerinin YPG flamaları ile poz verdikleri görüldü

23 Mart 2017 09:46

Rusya’nın Afrin’e konuşlandırdığı Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Volkov, Newroz kutlamaları sırasında YPG arması taktı.

Doğan Haber ajansı'ndan (DHA) Ferit Aslan'ın haberine göre, Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracakları tartışmaları süren Rus askerleri dün Halep'te yapılan nevruz kutlamalarına katılarak, AKP hükümeti tarafından PKK'nın bu ülkedeki kolu olduğu savunulan PYD'nin silahlı kanadı YPG ve YPJ flamaları ile objektiflere poz verdi. Bölgedeki Rus askerlerinin komatanı olan Tümgeneral Andrey Volkov ise kutlamalar sırasında koluna YPG arması taktı.

Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracaklarına ilişkin YPG'nin ortaya attığı iddiayı Rusya reddederken, Suriye'deki Kürt sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Rus askerlerinin Halep'te yapılan Newroz kutlamalarına katıldığını gösteren fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Rus askerlerinin Halep'teki Newroz kutlamalarına katılıp ellerinde YPG ve YPJ'nin flamaları ile poz verdikleri görüldü. Yine kutlamalar sırasında bölgede bulunan Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Lovkov'un ise koluna YPG arması taktığı görüldü.

Fotoğraflar Suriye’deki Kürt siteleri ve sosyal medyada yayınlandı. Rusların Nevruz kutlamalarına katılıp ellerinde YPG ve YPJ’nin flamalarını taşıdıkları görülüyor.

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