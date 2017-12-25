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Dünya

Rus komedyenlerden ABD'nin BM temsilcisine telefon şakası

Temsilci Nikki Haley, var olmayan Binomo Adası'nı bildiğini söyledi

25 Aralık 2017 14:40

"Vovan" ve "Lexus" olarak bilinen Rus komedyenler, kendilerini Polonya’nın yeni Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak tanıtarak, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e telefon şakası yaptı. Haley, var olmayan Binomo Adası'nı bildiğini söyleyerek, "Bu konuda uyarıldık ve durumu dikkatle takip ediyoruz. Sanıyorum ki, Güney Çin Denizi’yle ilgili konularda yaptığımız gibi, durumu izlemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre görüşmenin kaydını daha sonra YouTube'daki sayfalarında yayınlayan Rus komedyenler, Haley ile 'yeni Polonya Başbakanı' taklidi yaparak gerçekleştirdikleri konuşmada ABD’nin Kudüs kararı, Washington ve Kiev arasındaki ölümcül silah sevkiyatı anlaşması, Rusya’nın Kuzey Akım 2 projesi, Gürcistan'ın eski Devlet Başkanı ve Odessa’nın eski valisi Mihail Saakaşvili’nin Ukrayna’da uğradığı baskı ve diğer konuları ele aldı.

Haley, gerçekte var olmayan Binomo Adası'nı bildiğini söyledi

Diğer konuların ardından komedyenler, gerçekte var olmayan 'Binomo adası'nda seçimlerin yapıldığını ve seçimlere Rusya’nın müdahale ettiğini söyledi. Binomo’nun ‘Vietnam’ın yakınlarında, Çin’in güneyinde’ olduğunu söyleyen komedyenler, Haley’e bu adayı bilip bilmediğini sordu. Haley soruya 'Evet' yanıtını verdi.

"ABD'nin Binomo sorunu ile ilgili tutumunu öğreneceğim"

Şakaya devam eden Rus komedyenler, ada yönetiminin bağımsızlık talebi nedeniyle Güney Çin Denizi’ndeki gerilimi tırmandırdığını söyledi. 'Polonya Başbakanı' zannettiği komedyenin Rusya’nın olmayan adadaki seçimlere müdahalesi konusuna değinmesi üzerine Haley, “Bu konuda uyarıldık ve durumu dikkatle takip ediyoruz. Sanıyorum ki, Güney Çin Denizi’yle ilgili konularda yaptığımız gibi, durumu izlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley, bu konuya yeniden dönebilmek için ABD’nin "Binomo sorunu" ile ilgili "gerçek tutumunu" öğrenme sözü verdi.

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