Rus karikatüristin gözünden 'Putin tişörtü'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 16

Şubat'ta Kadıköy'de ağırlamıştı.

Lokomotiv'in Fenerbahçe karşısında 2-0 mağlup olduğu maça Moskova takımının

oyuncusu Dmitri Tarasov damgasını vurmuştu.

Tarasov, sahaya üzerinde Putin’in fotoğrafı olan bir tişörtle çıkmıştı. Putin'i askeri

giysiler içinde gösteren fotoğrafın altında ise Rusça "en nazik başkan" ifadesinin yer

aldığı dikkat çekmişti.

Dmitri Tarasov, sarı kart gördüğü için 25 Şubat’ta Moskova’da oynanacak rövanş

maçına çıkamayacak. Kulübü Tarasov'a 300 bin euro para cezası verirken, UEFA'nın

da futbolcuya ceza vermesi bekleniyor.