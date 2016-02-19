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Dünya
Deutsche Welle

Rus karikatüristin gözünden 'Putin tişörtü'

Rus karikatürist Sergey Elkin, Deutsche Welle için çizdi. İlk karikatüründe Türk-Rus gerilimini yansıtan çizer, aynı konuda üretmeye devam ediyor. Bu defa da karikatürde Rusya lideri Vladimir Putin yer alıyor.

19 Şubat 2016 19:38

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 16
Şubat'ta Kadıköy'de ağırlamıştı.

Lokomotiv'in Fenerbahçe karşısında 2-0 mağlup olduğu maça Moskova takımının
oyuncusu Dmitri Tarasov damgasını vurmuştu.

Tarasov, sahaya üzerinde Putin’in fotoğrafı olan bir tişörtle çıkmıştı. Putin'i askeri
giysiler içinde gösteren fotoğrafın altında ise Rusça "en nazik başkan" ifadesinin yer
aldığı dikkat çekmişti. 

Dmitri Tarasov, sarı kart gördüğü için 25 Şubat’ta Moskova’da oynanacak rövanş
maçına çıkamayacak. Kulübü Tarasov'a 300 bin euro para cezası verirken, UEFA'nın
da futbolcuya ceza vermesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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