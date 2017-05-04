Rus karikatürist Sergey Elkin’e Özgür Medya Ödülü

Alman Die Zeit gazetesi Vakfı ile Norveçli Fritt Ord Vakfı tarafından verilen Özgür Medya Ödülü (Free Media Award) bu yıl DW Rusça servisine düzenli olarak karikatürler çizen Sergey Elkin'e layık görüldü. Jüri, ödülün gerekçesinde "Elkin’in otoriter rejimlerdeki anlamsızlıkları ve kabul edilmesi mümkün olmayan beklentileri, ayrıca bu rejimlerin iktidarı fütursuzca kullanılmasını çok isabetli ve sivri bir biçimde karikatürleştirdiğini" belirtti.

Alman Die Welt gazetesinde Rus karikatürist Sergey Elkin hakkında yayınlanan bir makalede, Rusya’da siyasi mizah işinin zor olduğu belirtiliyor. Makalede ancak internette özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında yayınlanan karikatürlere bol bol gülündüğünü ve bunda da sanatçı Sergey Elkin’in büyük katkısı olduğu vurgulanıyor.

55 yaşındaki karikatürist Elkin’in iç ve dış politikaya ilişkin çizimleri 2016’nın ocak ayından bu yana her hafta DW Rusça ve Ukrayna servislerinin internet sayfalarında düzenli olarak yayınlanıyor.

2017 Özgür Medya Ödülü

Berlin'de yaşayan Azerbaycan kökenli yapımcıların Meydan TV adlı internet platformu, Ermeni gazeteci Zaruhi Meylminyan ve Rus gazeteci Anton Naumlyuk da 2017 Özgür Medya Ödülü'ne layık görülen diğer isimler oldu.

15 bin euro tutarındaki ödüller Ukrayna'nın başkenti Kiev’de ekim ayında düzenlenecek Özgür Medya Ödülü konferansında sahiplerine verilecek. Die Zeit gazetesi Vakfı ile Norveç’in Fritt Ord Vakfı, Özgür Medya ödüllerini "bağımsız ve korkusuz gazeteciliği onurlandırmak, yoğun araştırmaya ve düşünce çeşitliliğine fırsat verme yönünde gazetecileri cesaretlendirmek ve onlara destek olmak" için veriyor.

Her iki vakfın temsilcileri, bu yılki ödüllere ilişkin yayınladıkları bildiride medyanın, görevi kötüye kullanmanın her türlüsüne karşı önemli bir kontrol işlevini yerine getirdiğinin de altını çizdiler.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/ÇA,BD