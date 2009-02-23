Rus kadınlarına başarılı aldatma rehberi

Rusça Woman.ru internet sitesi, "Kadınlar İçin Kaçamak Kılavuzu" yayınladı. Bir dizi psikoloğun danışmanlığında hazırlanan kılavuz, Rus kadınlarına "başarılı bir ikinci ilişkinin" ipuçlarını veriyor.



Kılavuzdan bazı tavsiyeler şöyle:



Hiçbir zaman kocanızdan gelen telefonu açmamazlık etmeyin. Hatta o anda sevgilinizle sevişiyor bile olsanız cevap verin. Neden nefes nefese konuştuğunuzu sorduğunda ise "İşyerinden arkadaşıma uğradım. 12’inci katta oturuyor. Şansıma asansörleri bozulmuş. Soluk soluğa merdiven çıktım" gibi yalanlar söyleyebilirsiniz.



En iyi savunma saldırıdır. Kocanıza karşı kıskançlığınızı taktik icabı artırın. Her fırsatta, "Neredeydin, neden geç kaldın, gömleğindeki bu kırmızı leke ruj değil mi" gibi sorularla onu üç günde bir sorguya çekin.



Sevgilinizle asla sokak ortasında buluşmayın. Birlikte sinema ve tiyatro ziyaretlerinden sonra çantanızda iki bilet unutmayın.



Küçük yaştaki çocuğunuzun kiminle ve niçin buluştuğunuzu anlamayacağını düşünmeyin.



Cep telefonu ve e-posta hesabınızda sakıncalı mesajlar unutmayın. Telefonla konuşurken kendinizi ele vermeyin.



Kocanızı cinsel olarak uzun süre dışlamayın. Suçunuzu örtbas etmek için ona gereksiz ve zamansız hediyeler almayın.

