"Rus jetleri Suriye'de İsrail uçaklarına ateş açtı" iddiası

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Suriye'deki Rus jetlerinin "en az iki kez İsrail uçaklarına ateş ettiğini" öne sürdü. Geçtiğimiz Eylül ayında Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve Rusya'nın Suriye'deki askeri faaliyetlerini koordineli bir şekilde yürüteceğini, böylece iki ülke güçlerinin yanlışlıkla birbirini hedef almasının önleneceğini söylemişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gazetenin kaynak belirtmeden yayımladığı haberde olayın ne zaman gerçekleştiği ve ayrıntıları hakkında bilgi verilmezken, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in geçen ay Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdiği belirtildi. Gazete, Putin'in ise Rivlin'e "Böyle bir şeyi ilk kez duyuyorum" diye karşılık verdiğini yazdı.

Söz konusu haberin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temaslarda bulunmak üzere Moskova'da olduğu bir zamana denk gelmesi dikkati çekti.

Netanyahu, Putin'le dünkü üç saatlik görüşmenin başında, "Buraya güvenlik alanındaki olası yanlış anlaşılmalar ve olayları önlemek için koordinasyonumuzu güçlendirmek amacıyla geldim. Önceki görüşmelerimizde size kuzey sınırımızın güvenliği konusundaki politikamızdan bahsetmiştim. İsrail, güvenliği konusunda açık kırmızı çizgilere sahip" demişti.

İsrail Başbakanı, "Golan Tepelerinde İsrail'e yönelik yeni bir terör cephesi açılmasını önlemek için her şeyi yapıyoruz. Bu, üzerinde ısrarla durduğumuz kırmızı çizgimiz. Şehirlerimize ve çocuklarımıza o tepelerden ateş açıldığı günlere dönebiliriz. Bu nedenle bir anlaşma kapsamında olsun ya da olmasın Golan Tepeleri İsrail'in parçası olarak kalmaya devam edecek" ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu ayrıca Irak ve Suriye'den Hizbullah'a silah akışının önlenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de bir ay önce İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Moskova'da görüştüklerini anımsatarak iki ülke arasındaki üst düzey temaslardan memnuniyet duyduğunu belirtmiş, İsrail-Rusya arasındaki ziyaret yoğunluğunun bölgedeki zor durumdan kaynaklandığını düşündüğünü ifade etmişti.