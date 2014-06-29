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Dünya
Deutsche Welle

Rus jetleri Irak'ta

Rusya’dan satın alınan ikinci el 5 savaş jetinin Irak'a ulaştığı kaydediliyor.

29 Haziran 2014 17:38


Irak Savunma Bakanlığı Sukhoi Su-25 tipi savaş jetlerinin kısa bir süre içinde kullanılmaya başlanacağını doğruladı. Jetlerin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle mücadelede kullanılması hedefleniyor. Irak Hava Kuvvetleri’nin jetleri kullanacak yeterli sayıda eğitimli personele sahip olup olmadığı konusu ise henüz açıklık kazanmış değil.

Irak Başbakanı Nuri el Maliki geçen hafta İngiliz BBC televizyonuna yaptığı açıklamada Irak'ın Rusya ve Belarus ile jetlerin alımı konusunda uzlaşmaya vardığını duyurmuştu.

BBC'nin haberine göre jetlerin Irak'a yaklaşık 360 milyon euroya mal olduğu kaydedilmişti. Irak ordusu Sukhoi Su-25 tipi savaş jetlerinin yanı sıra IŞİD’e karşı mücadelede ABD'den gelecek F-16 savaş uçakları ve Apache helikopterlerini de kullanmayı hedefliyor. ABD ayrıca ülkedeki durumu değerlendirmek ve Irak güvenlik güçlerini desteklemek amacıyla bölgeye 180 kişilik askerî personel göndermişti.

Irak ordusu Tikrit kentinde dün IŞİD militanlarına karşı büyük bir operasyon başlatmıştı. Irak ordusundan verilen bilgilere göre kentin bazı bölgeleri söz konusu operasyonla geri alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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