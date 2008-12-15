Rus işadamı göz kırpmayı tescilledi ;-)

İnternet kültüründe göz kırpma anlamına gelen “;-)” simgesi, Rus işadamı Oleg Teterin tarafından tescillendi.



Rus mobil reklam firması Superfone’un sahibi olduğu belirtilen Oleg Teterin, Rusya Federal patent ajansına yaptığı başvuru sonucu ’ ;-) ’ ifadesini tescil etti. Girişimci ticari olmayan kullanımlar için bir kısıtlama getirmeyeceğini ifade ediyor.



Teterin, ifadenin ticari amaçla kullanılması durumunda uyarı yapacağını, yazı, e-posta, afiş gibi kullanımlarda öncelikli olarak dönemsel kullanım bedelleri satacağını söyledi, düşündüğü fiyat ise 10 bin dolar.



Rus Federal patent ajansının yetki alanı Rusya ile sınırlı olduğu için dünya çapındaki kullanıcılar durumdan etkilenmeyecek.



İlk olarak Amerika’nın Carnegie Mellon Üniversitesi profesörlerinden Scott Fahlman tarafından kullanıldığı bilinen ifade, 25 yıl önce ortaya çıkmıştı.

