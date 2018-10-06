Rus iş insanları, Antalya'yı seçti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AVRUPA ülkeleri ve ABD\'de temsilcilikleri bulunan, Birleşmiş Milletler\'e kayıtlı tek iş insanları derneği konumundaki Moskova İşadamları Derneği, Türkiye temsilciliğini kurdu. Merkez olarak ise Rusların \'kendi evimiz gibi\' dediği Antalya seçildi.

Rusya\'nın başkenti Moskova\'da 5 bini aşkın aktif üyeye sahip Moskova İşadamları Birliği, Avrupa ülkeleri ve ABD\'deki temsilciliklerin ardından Türkiye temsilciliğini oluşturdu. Moskova İşadamları Derneği\'nin Türkiye temsilciliğinin merkezi olarak da Antalya seçildi. Dernek Başkanı Andrey Podenok, Türkiye temsilciliği görevine, Moskova\'da ikamet eden Abdurrahman Baytaş\'ın getirildiğini söyledi.

İLK İMZA BAİB\'LE

Antalya\'da Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile de işbirliği protokolü imzalayarak resmi olarak iki ülke iş insanları arasındaki ilk girişimi gerçekleştiren Moskova İşadamları Derneği Başkanı Andrey Podenok, hedefleri ve Rusya\'daki fırsatları anlattı. Podenok, Antalya ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik dernek olarak bundan sonra Türkiye\'ye ve özellikle Antalya\'ya daha çok ağırlık vereceklerini açıkladı.

İLKBAHARDA İŞ FORUMU

Önümüzdeki ilkbahar aylarında Moskova\'da iş insanları platformu düzenlemeyi planladıklarını söyleyen Podenok, “Türkiye ve Rusya\'dan iş insanlarının buluşacağı platformda sektörel olarak ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Örneğin fuarlara giden iş insanlarının ana problemi, kartvizit dağıtıyorlar, ama geri dönüşler çok olmuyor, partner bulma oranı çok düşük. Ama bizim düzenleyeceğimiz forumda, sektörel olarak isabetli görüşmeler yapılabilecek ve ikili görüşmelerle işbirlikleri oluşturulacak\" dedi.

CİDDİ ZAMAN KAYBEDİLDİ

Uçak krizi olayı sonrasında ciddi zaman kaybedildiğini belirten Podenok, “O dönemde Rusya seracılık yatırımları yaptı. Artık yaş meyve, sebze ve domates ihtiyacının bir kısmı kendi üretimleriyle karşılanıyor. O dönemde Rusya piyasasına başka ihracatçılar girdi. Mesela İran domates konusunda çok aktif, ama öyle ya da böyle artık Türk domatesleri geliyor. Ne kadar daha büyüyecek bunu zaman gösterecek\" diye konuştu.

ANTALYA DOMATESİ KONSERVEDE SATABİLİR

Hükümetin programında Rusya\'nın konserve sanayinin tekrar canlandırılması olduğuna işaret eden Podenok, bu alanda Türk yatırımcılar ve ihracatçılara seslendi. Macaristan\'dan ciddi ölçüde konserve ithalatı yapılırken, AB\'nin uyguladığı ambargolar nedeniyle konserve ve peynir gibi gıda ürünlerinde ciddi ihtiyaç oluştuğunu belirten Podenok, “Bu konuda Türkler girişimde bulunabilir. Konserve domates, konserve salatalık ve benzeri ürün konserveleri açısından ciddi bir ihtiyaç var\" şeklinde konuştu.

PEYNİR FIRSATI

Antalya\'da konakladığı sürede peynir çeşitliliğinin ve kalitesinin de dikkatini çektiğini belirten Podenok, “Otelin açık büfesinde 80 çeşit peynir gördüm. Eğer bunların hepsi Türk malıysa Rusya\'da bu konuda da ciddi bir ticari ilişki kurulabilir. Çünkü AB ambargosundan sonra biz kendi peynirimizi üretmek zorunda kaldık. Ama tecrübemiz yok o kadar ve Türkiye\'deki peynirler bizim kalitemizin çok üzerinde. Fiyatlarını da inceledim ve Rusya\'ya göre daha uygun\" diye konuştu.

BUSİNESS TURİZM

Dernek olarak iç turizm ve dış turizm olmak üzere iki komiteleri bulunduğunu belirten Andrey Podenok, turizm sektörüyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Rusya\'dan bu yıl Antalya\'ya ve Türkiye\'ye rekor sayıda turist geldiğini kaydeden Podenok, özellikle Antalya açısından business turizm alanında da çalışmalar yaptıklarını söyledi. Turizm sektöründe birçok forum düzenlendiğinden de bahseden Podenok, önümüzdeki süreçte Rus iş insanlarının tatil ve ikili iş görüşmeleriyle business turizm alanında Antalya\'ya ziyaretinin artacağını dile getirdi.

\'SANKİ KENDİ ÜLKEMİZDEYİZ\'

Rusların neredeyse 20 senedir artık Antalya\'yı dinlenme, tatil yeri olarak kabul ettiğine işaret eden Podenok, “Soçi mi, Antalya mı? Sanki kendi ülkemizdeyiz. Antalya çok perspektifli bir dinlenme yeri olarak kabul ediliyor. Soçi\'de oteller var, yalnız oranın servisi düşük seviyede. Burada ise fiyat ve hizmet çok güzel bir balans kurmuş. Tabi ki bizimkiler Antalya ve Türkiye\'yi seve seve seçiyor ve artarak da devam edecektir\" dedi.

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