Rus İnterpolü: Cem Garipoğlu Moskova'da

Münevver Karabulut’un parçalanarak öldürülmesiyle ilgili zanlı olarak aranan Cem Garipoğlu'na ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne cevap veren Rusya İnterpol'ü eşgali doğrulayarak, “Moskova’da görüldü” bilgisini verdi.



Rusya, iki ay önce öldürülen genç kıza ilişkin yürütülen soruşturmada dosyaya bakan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle çıkarılan difüzyona olumlu yanıt verdi. Cem Garipoğlu'na ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nca gönderilen dosyayı inceleyen Rus İnterpolü, cinayet zanlısı olarak aranan kişinin Moskova civarında görüldüğünü doğruladı.



Genç kızın başını ve vücudunu parçalayarak öldürdüğü iddia edilen Cem Garipoğlu'nun ailesine ilişkin de bilgi veren Rus Polisi, zanlının annesi Tülay ve kız kardeşi Sakine’nin ülkeye giriş yaptığını bildirdi.



Konuyla ilgili bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı yetkilileri, Cem Garipoğlu'nun alınan istihbaratın zanlının pasaportunun Moskova Büyükelçiliği’nden vekalet ile süresinin uzatılmak istendiği yönünde olduğunu kaydettiler. Rus Polisi’nin elinde Cem Garipoğlu'na ilişkin fotoğraf ve diğer bilgilerin bulunduğunun da altını çizen Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Kamuoyunda infial yaratan bu cinayete ilişkin, ellerine geçen her türlü bilgiyi bizimle paylaşacakları ifade ettiler. Çalışmalar interpol aracılığıyla devam ediyor” dediler.

