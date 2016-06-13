'Rus holiganlar dövüş sporları eğitimliydi'



Marsilya'da yaşanan taraftar şiddetinin ardından yapılan incelemelerle ilgili olarak Pazartesi günü yapılan basın açıklamasında savcı Brice Robin olaylarıyla ilgili olarak 20 kişinin gözaltına alındığını doğruladı.

Savcı Brice Robin Marsilya'da İngiliz ve Rus taraftarlar arasında iki gün boyunca yaşanan şiddet olaylarının ardından dövüş sporları konusunda "iyi eğitimli" yaklaşık 150 Rus'un gözaltına alınamadan kaçtığını açıkladı.

Çıkan olaylarda yaklaşık 35 kişinin yaralandığını belirten Savcı Brice Robin bunların dördünün ağır yaralı olarak hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti. Robin neredeyse tüm yaralananların İngiliz taraftarlardan oluştuğunu kaydetti.

Şiddet olaylarıyla ilgili olarak altı İngiliz, bir Avusturyalı ve üç Fransız bugün hâkim karşısına çıkacak.

Rus taraftarlara ülkeyi terk etmeleri talimatı verilirken, bununla bağlantılı olarak Fransız polisinin herhangi bir gözaltı ise gerçekleştirmediği kaydedildi.

Birçok gazetede yer alan haberlerde İngilizlere saldıran Rus holiganların büyük bölümünün boks dişliği ve dövüş eldivenleri taktığı bilgisi yer alıyor.

UEFA şiddetin devam etmesi halinde Rusya ve İngiltere'yi Şampiyona'dan ihraç edilecekleri konusunda uyarmıştı. Rusya hakkında ayrıca 'ırkçılık ve meşale yakma' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.