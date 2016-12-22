Rus heyetten 'köstebek' araştırması; suikastçının büyükelçilikte bağlantısı var mı?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın bağlantılarının olup olmadığını ortaya çıkaracağı tahmin edilen cep telefonu incelemeye alındı. Telefonda 4 ayrı şifre tespit edildiği ve uzmanlar tarafından şifrelerin çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Saldırganın şifreli telefonunun çözümü için Türkiye’ye gelen Rus heyetten de yardım alacak. Ayrıca Rus heyetinin Büyükelçilik içinde “köstebek” olup olmadığını araştıracağı kaydedildi. Saldırıdan 5 gün önce otelden rezervasyon yaptıran Altıntaş’ın büyükelçilikten birisiyle bağlantısının olup olmadığına da bakılacak.

Büyükelçi Karlov’un katilinin 3 gün önceki keşif görüntüleri ortaya çıktı!

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Altıntaş tarafından öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a ilk müdahalenin olaydan ancak 44 dakika sonra yapılabildiği ortaya çıktı. Suikastçı polis Altıntaş ise 35 dakika sonra etkisiz hale getirildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikasta ilişkin yürütülen soruşturmada olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Savcılığın 18 kişilik Rus heyetiyle ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında çevik kuvvet polisi Altıntaş’ın saldırı günü olan 19 Aralık sabahı Demetevler Onkoloji Hastanesine gidip "karnım ağrıyor" şikayetiyle rapor aldığı belirlendi. Raporu veren doktorun komiser eniştesinin 'FETÖ' soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi. Hastaneden aldığı raporu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne veren Altıntaş, buradan Keçiören’deki evine gitti.

Yeni takım aldı

Altıntaş, koruma gibi görünmek için giydiği takım elbiseyi olaydan 2-3 gün önce 250 TL karşılığında satın aldı. Spor kıyafetlerle otele geldiği belirlenen saldırganın traş olup takım elbiseyi giydikten sonra Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne gittiği tespit edildi. Olayın ardından yapılan incelemede, kaldığı otel odasının anahtarı ceketinin cebinde çıkan Altıntaş’ın cüzdanında da 155 TL ile kredi kartı, polis kimliği çıktığı belirlendi. Nüfus cüzdanı ise otel odasında bulundu.

'FETÖ’cü abi' aranıyor

'FETÖ' mensubu olduğu üzerinde durulan ve suikast talimatını örgütteki abisinden aldığı değerlendirilen Altıntaş’ın sorumlusunun kim olduğu araştırılıyor. Ayrıca saldırıdan 5 gün önce otelden rezervasyon yaptıran Altıntaş’ın büyükelçilikten birisiyle bağlantısının olup olmadığına da bakılacak. Büyükelçi’nin sergiye korumasız gittiğinin haber verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, Rus heyetinin Büyükelçilik içinde “köstebek” olup olmadığını araştıracağı kaydedildi. Bu kapsamda, Altıntaş’ın HTS kayıtları titizlikle incelenerek Büyükelçilik’ten herhangi biriyle bağlantıya geçip geçmediğine bakılacak.

Dakika dakika suikast

Görüntü incelemesine göre, büyükelçinin ilk vurulma anı 19.05’te gerçekleşti. Olay yerine gelen asayiş ekibi, saat 19.27’de saldırgana silahını bırakması ve teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Saldırganın ateş ederek karşılık vermesi üzerine çatışma başladı. Saat 19.32’de saldırgan bacağından vuruldu. Kolonları siper alarak çatışan saldırgan yaklaşık 2 dakika süren çatışmanın ardından 19.34’te şarjörünü değiştirdi. Saldırgan tekrar bacağından vurulması üzerine yere yığıldı ancak ateş etmeye devam etti. Ardından Özel Harekatçı polisler içeri girdi.

44 dakika sonra

Saldırgan saat 19.40.50’de boynuna aldığı kurşunla etkisiz hale getirildi. Çatışmanın tam olarak bitiş saatinin 19.42 olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri ise içeri girerek saat 19.49’da Büyükelçiye ilk müdahaleyi yaptı. Yani büyükelçiye ilk müdahale ilk kurşundan 44 dakika sonra yapılmış. Saldırganın üzerinde biri silahta olmak üzere 4 şarjör çıktığı belirlendi.

Telefon inceleniyor

Bu arada, saldırganın kullandığı Iphone 4S marka telefonun incelenmek üzere emniyete götürüldüğü kaydedildi. Ancak telefonun 4 haneli şifresinin bulunduğu, şifresinin henüz çözülemediği belirtildi. Şifrenin çözümünde Rus heyetten yardım alınacağı öğrenildi.