Suikastçı polis Altıntaş'ın telefonunda 4 ayrı şifre

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın bağlantılarının olup olmadığını ortaya çıkaracağı tahmin edilen cep telefonu incelemeye alındı. Telefonda 4 ayrı şifre tespit edildiği ve uzmanlar tarafından şifrelerin çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, olayla ilgili şu ana kadar 13 kişi gözaltın alındı. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, saldırgan Altıntaş’ın bağlantılarını ortaya çıkartacağı tahmin edilen cep telefonu ise incelemeye alındı. Telefonda 4 ayrı şifre tespit edildiği ve uzmanlar tarafından şifrelerin çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Türkiye 120 kişilik ekip görevlendirdi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yetkililerle görüştü. Rus heyet, güne Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerini ziyaret ederek başladı. Söğütözü'ndeki emniyet binasına saat 10.30'da gelen heyet, 2 saat 15 dakika süreyle Türk muhataplarıyla bilgi alışverişinde bulundu. Öte yandan, silahlı saldırı soruşturması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinde görevli 120 kişilik ekibin görevlendirildiği öğrenildi. Aralarında tercümanların da bulunduğu heyet, hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek.