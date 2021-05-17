Rus heyeti, Covid-19 salgınındaki durumunu değerlendirmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova 'nın sekretaryasından yapılan açıklamada, Rus yetkililerden oluşan bir heyetin Covid-19 salgınındaki son durumu ve uçak seferlerini yeniden başlatma imkanlarını değerlendirmek üzere Türkiye'ye gideceği belirtildi.

Açıklamaya göre Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki uçak seferlerini ve aktif turist akışını yeniden tesis etme imkanları, Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova'nın Türkiye'den gelen heyetle yaptığı görüşmenin ana konusu oldu.

Golikova'nın açıklamalarına göre uçak seferlerini ve turizmi yeniden başlatma konusu, Türkiye ve Rusya'daki morbidite seviyesi dikkate alınarak, sağlık ve epidemiyolojik durumu değerlendirmek için Koronavirüs'le mücadele merkezi tarafından onaylanan kriterler bazında kararlaştırılacak.

Açıklamada, "Son durumu ve hava trafiğini yeniden başlatmanın perspektiflerini değerlendirmek için taraflar, Rospotrebnadzor ile Türkiye'nin sorumlu kurumları arasında istişarelerde bulunmanın yanı sıra yetkili yürütme makamlarının ve sektör topluluğu temsilcilerinin yer alacağı Rusya heyetinin Türkiye'yi ziyaret etmesi kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Turistik tesisler incelenecek, ortak eylem planı geliştirilecek

Ziyaret çerçevesinde Rus heyetin alınan güvenlik önlemleri bakımından turistik tesisleri inceleyeceğine dikkat çekilen açıklamada, toplantıda ayrıca diğer konuların yanı sıra karşılıklı turistik seyahatleri yeniden başlama koşullarını belirleyecek ortak bir eylem planının geliştirilmesine karar verildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu karar, Türkiye'deki tatil tesislerinde Rus turistlerin sağlığının korunmasını sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

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