Rus heyetin Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasları tamamlandı

Rusya'dan Ankara'ya gelen heyet Dışişleri Bakanlığı'nda Türk diplomatlarla bir araya geldi. 3 saat süren görüşmede, İdlib'de son dönemde yaşanılanlar ele alındı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in başkanlık ettiği heyet Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. Heyetlerde iki ülkenin savunma bakanlığından üst düzey isimler de yer aldı. Heyetler arası görüşme üç saat sürdü.