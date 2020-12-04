Rus havayolu şirketi Pobeda, "varış noktası olmayan uçuşlara" başlıyor

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Rus havayolu şirketi Pobeda'nın bu ay "varış noktası olmayan uçuşlarına" başlayacağı belirtildi.
Rusya'nın popüler podcastlerinden birini yapan Pobeda pilotu Aleksey Koçemasov, uçağın Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'ndan havalanacağını ve 1.5 saat uçtuktan sonra tekrar aynı havalimanına ineceği belirtildi.
Koçemasov, "Kabin ekibinin iyi ve yardımcı olacağının garantisini veriyoruz" dedi.
Pobeda, bu sefer ile "seyahat edememekten bunalmış yolculara özledikleri tecrübeyi yaşatmayı" hedefliyor.
19 Aralık tarihli ilk seferin biletleri Koçemasov'un kişisel sitesinden 100 dolara satışa çıkarıldı. 162 biletin tamamı satıldı.