T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus havayolu şirketi Pobeda, "varış noktası olmayan uçuşlara" başlıyor

04 Aralık 2020 14:24

T24 Dış Haberler

Rus havayolu şirketi Pobeda'nın bu ay "varış noktası olmayan uçuşlarına" başlayacağı belirtildi. 

Rusya'nın popüler podcastlerinden birini yapan Pobeda pilotu Aleksey Koçemasov, uçağın Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'ndan havalanacağını ve 1.5 saat uçtuktan sonra tekrar aynı havalimanına ineceği belirtildi.

Koçemasov, "Kabin ekibinin iyi ve yardımcı olacağının garantisini veriyoruz" dedi.

Pobeda, bu sefer ile "seyahat edememekten bunalmış yolculara özledikleri tecrübeyi yaşatmayı" hedefliyor.

19 Aralık tarihli ilk seferin biletleri Koçemasov'un kişisel sitesinden 100 dolara satışa çıkarıldı. 162 biletin tamamı satıldı.

 

ETİKETLER

pobedarusyarushavayolu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24