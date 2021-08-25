Rus havayolu şirketi: Kabil Havalimanı'nda helikopterimiz yağmalandı

T24 Dış Haberler

Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda geçen haftalarda Rus bir şirkete ait nakliye helikopterinin yağmalandığı açıklandı.

Havayolu şirketi UTair'in Moscow Times'a yaptığı açıklamaya göre Kabil düştükten iki gün sonra, 17 Ağustos'ta kimliği belirsiz kişiler Mil Mi-8MTV tipi helikoptere bindi.

Şirket sözcüsü, "İçinde açılmamış gıda ürünleri ve teçhizatlar bulunan bir kurtarma konteynerini açtılar" dedi. Sözcü, verilen zararın tamir edildiğini ve helikopterin tekrar uçabilecek hale getirildiğini ifade etti.

Rus Telegram kanalı Baza, helikopterden oksijen maskeleri, kurşun geçirmez yelekler, acil durum baltası ve radyonun çalındığını iddia etmişti.