Rus havayolu şirketi Dobrolet tüm seferlerini durdurdu

Rus havayolu şirketi Aeroflot'un düşük maliyetli iştiraki Dobrolet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Boeing 737-800 tipi uçakların leasing anlaşmalarının iptal edilmesi karara gerekçe olarak gösterildi.

Dobrolet haziran ayında uçuşlarına başlamış, ilk seferler Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a yapılmıştı.

AB, geçen hafta Rusya'ya karşı sert önlemler içeren bir ekonomik yaptırım paketini yürürlüğe koymuştu. Paket, Moskova'ya Soğuk Savaş'tan bu yana uygulanan en sert yaptırım olarak değerlendiriliyor.

Enerji sektörünü hedef alan paket, Rusya'ya özellikle petrol üretiminde kullanılacak yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

Rus bankalarını ciddi şekilde etkileyecek yasak ve kısıtlamalar getiren paket kapsamında Rusya'ya silah ambargosu uygulanması da kararlaştırılmıştı.