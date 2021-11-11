Rus havayolu şirketi Aeroflot, Belarus'a sığınmacı taşıdığı iddialarını yalanladı

T24 Dış Haberler

Rus havayolu şirketi Aeroflot, Orta Doğu ülkelerinden Belarus'a sığınmacı taşıdığı iddialarını yalanladı.

Bloomberg'de yer alan bir haberde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'insan kaçakçılığı' olarak nitelendirdiği faaliyetlerde rol adlığı gerekçesiyle Rus devletinin kontrolündeki Aeroflot'a yaptırım uygulanabileceği belirtilmiş, havayolu şirketinin hisseleri yüzde 2 değer kaybetmişti.

Moscow Times'a açıklama yapan Aeroflot, ''Şirketimizin, Belarus topraklarına göçmenleri toplu olarak taşıdığına dair bilgiler gerçekle örtüşmemektedir'' dedi.

Açıklamada, ''Havayolumuz Irak ve Suriye'den, veya İstanbul-Minsk hattında düzenli uçuşlar yapmamaktadır'' ifadeleri kullanıldı.

Şirket, kasım ayının ilk 10 gününde Moskova üzerinden Minsk'e Lübnanlı 19 yolcu taşıdığını bildirdi.

Orta Doğu'dan gelen binlerce sığınmacının Belarus'un Polonya sınırına yığılmasının ardından, AB-Minsk hattında ilişkiler gerilmişti. Polonya, Kremlin'i krizin arkasında olmakla suçlamış, Moskova iddiaları reddetmişti.

Alman gazetesi Die Welt'te yayımladığı AB belgelerinde de, "Belarus havayolları şirketi Belavia'nın Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde haftada 4 ila 7 uçuş düzenleyerek her uçuşta 180'er göçmeni İstanbul'dan Minsk'e taşıdığı" ifadesi de yer aldı.