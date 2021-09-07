Rus hava yolu şirketi Aeroflot, en az altı aşısız pilotunu ücretsiz izne çıkardı

Rus hava yolu şirketi Aeroflot, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı yapmayı reddeden pilotlarını askıya aldı. Aeroflot sözcüsü Mikhail Demin yaptığı açıklamada, en az altı aşısız pilotun ücretsiz izne gönderildiğini söyledi.

Pilotların işçi sendikası, aşılanmamış uçuş görevlilerinin ve teknik personelin, benzer işten çıkarmalarla karşılaşmadığını savunarak Aeroflot CEO'su Mikhail Poluboyarinov'un ayrımcılık yaptığını öne sürdü.

Sheremetyevo Kokpit Personeli Derneği (SCPA) başkanı Igor Deldyuzhov, birliğin web sitesinde yayımladığı mektupta, “Başka hiçbir Rus havayolunda bu türden bir askıya alma yok” dedi.

Deldyuzhov, Poluboyarinov'un aşısız pilotların görevden alınması kararına karşı çıkarak, "Çalışanlara yönelik bu önlemler, sosyal gerilimi kışkırtıyor ve onları işten ayrılmaya zorluyor" ifadelerini kullandı.