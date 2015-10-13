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Dünya

"Rus hava saldırılarından kaçan cihatçılar, Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçiyor"

Yunan internet sitesi Pronews, bu akımın Avrupa için büyük tehdit oluşturduğunu yazdı

13 Ekim 2015 20:41

Rusya'nın Suriye'deki mevzilerine yönelik hava saldırılarına başlamasının ardından, operasyonlardan etkilenen cihatçıların, silahlarını bırakarak Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi. Bu kişilerin, yasa dışı yollardan girdikleri Türkiye'nin Ege kıyılarına geçtiği, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesi sahillerinden önce Yunan adalarına, buradan da diğer Avrupa ülkelerine dağılarak, büyük tehdit oluşturdukları ileri sürüldü.

DHA'dan Yaşar Anter'in haberine göre, Yunanistan'da yayın yapan "www.pronews.gr" internet sitesi, Suriye'de Rusya'dan aldığı hava desteğiyle ordunun kara harekatı başlatmasının ardından IŞİD başta olmak üzere diğer cihatçı gruplardaki milislerin silah bırakıp kaçmalarının, Türkiye kıyılarından Yunanistan'a göçmen geçişlerini arttırdığını duyurdu.Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren bu kişilerin Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli'ye geçtikleri belirtildi. Cihatçı örgüt militanlarının oluşturduğu milis güçlerinin askeri kıyafetli, ellerinde kalaşnikoflu, makineli tüfekli, el bombalı fotoğrafları ile Yunanistan'a geçtikten sonraki sivil fotoğraflarına da yer verildi. Bu kişilerin sadece Yunanistan değil diğer Avrupa ülkeleri için de tehlike oluşturduklarına dikkat çekildi.

Rusya resmi televizyonu Rossiya da, Rusya'nın hava saldırılarından kaçan IŞİD üyelerinin, hiçbir engellemeyle karşılaşmadan Türkiye sınırını geçtiklerini iddia etmişti. Bölgede görev yapan Rus savaş muhabiri Yevgeni Poddubni, “Burada durum belli. Suriyeli askerlerin iddiasına göre, Türkiye mercileri radikallere yardım ediyor. Örneğin, kameramıza yakalanan şu görüntü. Radikalleri taşıyan araç hiçbir engel olmadan kordonu geçiyor. Gerektiği zaman Suriye ordusunun saldırılarına hedef olmamak ve Türkiye'ye kaçmak için. Türk sınır birliği görevlileri, ülkeye hiç bir engel olmadan giriş yapan ve Suriye'ye geri dönen silahlı kişileri görmemezlikten geliyor” aktarımında bulundu. 

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