'Rus hackerlar Beyaz Saray'ın bilgisayarlarını ele geçirdi' iddiası

CNN televizyonu Rus bilgisayar korsanlarının Beyaz Saray'ın bazı bilgisayarlarını "hack''lediğini iddia ederken, Beyaz Saray, konunun geçen yıl yaşanan ve o dönem basına da açıklanan olay olduğunu bildirdi.

CNN, bugün, Rus bilgisayar korsanlarının Beyaz Saray’ın bilgisayar sistemine girerek, ABD Başkanı Barack Obama’nın programı da dahil bazı bilgilere erişim sağladığı haberini duyurdu.

Rusya merkezli “hacker”ların öncelikle ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisayar ağlarına ulaştığını belirten CNN, oradan da kendilerine Beyaz Saray’ın sistemine geçiş imkanını yarattıklarını kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcülerinden Mark Stroh ise yaptığı açıklamada, bu haberlerin yeni bir olayla ilgili olmadığını ifade ederek, “Haber, geçen yıl, gizli bilgilerin olmadığı bazı bilgisayar ağlarımıza (siber) eylemlerde bulunulduğuna yönelik yaptığımız açıklamaya atıf yaparak, spekülasyonda bulunuyor” yorumunu yaptı.

Bu tip eylemleri gayet ciddiye aldıklarını belirten Stroh, “O zaman belirttiğimiz (geçen yıl) gibi, bu aktiviteleri ortadan kaldırmak için ivedi önlemleri aldık” açıklamasında bulundu.

CNN’e konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes da Beyaz Saray’ın gizli bilgilerinin yer aldığı sistemlerde ihlal bulunmadığını bildirdi.

Bazı Beyaz Saray yetkilileri de geçen yıl Beyaz Saray’ın bazı gizli bilgilerinin bulunmadığı bilgisayarlara siber saldırı yapıldığını ama hiçbir gizli bilgiye ulaşılmadığını hatırlattı.