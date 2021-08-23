Rus haber ajansı RIA: Türkiye, S-400'ler için yeni bir anlaşma imzalamaya yakın

T24 Dış Haberler

Türkiye'nin Moskova'yla Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'ler için yeni bir anlaşmaya varmaya yakın olduğu belirtildi.

Rus Haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre Rosoboronexport Başkanı Aleksandır Mikheyev, verdiği bir brifingde S-400 Triumph'lar için Türkiye'yle yeni anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

ABD, Rusya tarafından F-35 savaş uçakları ve diğer NATO teçhizatları hakkında istihbarat toplamak için kullanılabileceği gerekçesiyle Türkiye'nin sistemleri almasına sert bir şekilde muhalefet etmişti. Türkiye'ye S-400'lerin ilk partisi 2019'da teslim edilmişti. 2020'nin sonlarında ABD'nin Türkiye'ye CAATSA yaptırımları uygulamasına rağmen Ankara süreci devam ettireceklerini bildirmişti. Biden yönetimi, S-400'lerin Türkiye dosyalarının tepesinde yer aldığına dair sinyaller verdi.