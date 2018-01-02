Rus güzeller, denize girerek yeni yılı kutladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - RUSYA\'da yaşayan 3\'ü üniversite öğrencisi, diğeri İngilizce öğretmeni 4 kız arkadaş, yılbaşı tatilini geçirmek için Antalya\'nın Kemer ilçesine geldi. Hava sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu Kemer\'de denize giren Ruslar, güzellikleriyle dikkat çekti.

Rusya\'da yaşayan ve 2015 yılında Kemer\'de düzenlenen \'Club Aura Güzellik Yarışması\'nın birincisi üniversite öğrencisi Regina Minacheva (22), 2016 yılında \'Miss Kemer International Güzellik Yarışması\'na katılan üniversite öğrencisi Ekaterina Dyakonova (21), kısa süre yaptığı modelliğin ardından İngilizce öğretmeni olan Daria Balabanova (24) ile ülkesinde modellik yapan üniversite öğrencisi Larisa Batchaeva (21), yılbaşı tatili için Kemer\'e geldi. İlçeye bağlı Beldibi Mahallesi\'ndeki bir otelde konaklayan 4 arkadaş, denize girerek, yeni yılı kutladı.

Rus kızlar, ülkelerindeki hava sıcaklığı eksi 20 dereceyken, Kemer\'de 19 derece sıcaklıkta denize girip, eğlendi. Bolca fotoğraf çektirip, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşan kızlar, güzellikleriyle de göze çarptı. Kızlar, hep birlikte Rusça, İngilizce ve Türkçe yeni yılı da kutladı.

Regina Minacheva, \"Rusya\'da şu anda hava sıcaklığı eksi 20 derece. Türkiye\'de ise hava sıcak ve 19 derece. Bizim için çok güzel hava\" dedi.

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