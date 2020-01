Rus güzeller at binip, eğlendi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesine tatile gelen Rus güzeller, çiftlikte at bindi. Ormanda da atla tura çıkan güzeller, ilçenin doğasını görme fırsatı buldu.

Rusya\'da oturan ve 2015 yılında Kemer\'de düzenlenen \'Club Aura Güzellik Yarışması\'nın birincisi üniversite öğrencisi Regina Minacheva (22), 2016 yılında \'Miss Kemer International Güzellik Yarışması\'na katılan üniversite öğrencisi Ekaterina Dyakonova (21), kısa süre yaptığı modelliğin ardından İngilizce öğretmeni olan Daria Balabanova (24) ile ülkesinde modellik yapan üniversite öğrencisi Larisa Batchaeva (21), tatil için geldikleri Kemer\'de bir çiftlikte at bindi.

ORMANDA TURA ÇIKTILAR

Profesyonel olarak 9 yıldan bu yana binicilik yapan ve yarışlarda ödüller alan Regina Minacheva, atla engellerin üzerinden geçti. Güzeller at çiftliğindeki kısa şov ardından Kemer\'in ormanlık bölgesinde tura çıktı. Buldukları geniş alanda atlarını dilediklerince süren güzeller gezi sonrası zamanlarını yine atlarla geçirdi.

\'İLK DEFA BİNİYORMUŞ GİBİ HEYECANLIYDIM\'

Ekaterina Dyakonova, \"Rusya\'dan geldik. Şimdi ise çok güzel bir ülke olan Türkiye\'de at çiftliğindeyiz. Böyle güzel atlarla konuşuyoruz ve geziyoruz. Daha önce de ata binmiştim ama bugün ilk defa biniyormuş gibi heyecanlıydım\" dedi.

\'DOĞA VE DAĞLAR BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI\'

Daria Balabanova, \"7 kez Türkiye\'ye geldim. Bu sefer başka bir yönünü keşfettim. Türkiye sadece deniz, kum, güneş ve her şey dahil sistem olarak biliyordum. Bu sefer muhteşem bir doğa ve dağlar beni çok şaşırttı\" diye konuştu.

\'BİRİNCİLİĞİM VAR\'

Regina Minacheva da şöyle dedi:

\"9 yıldır profesyonel olarak uğraştığım engelli at yarışında birinciliğim var. Aynı zamanda modellik yapıyorum. 5 yıldır kazandığım güzellik yarışmaları var. Bunlardan birkaçı Miss Ulyanovsk, Miss Aura, Miss Apollon ve Miss Volga. 2 yıl önce bu muhteşem ülkeye Miss Aura için geldim ve kazandım. Bu yarışmayı kazandığım ve buraya geldiğim için çok mutluyum.\"



FOTOĞRAFLI