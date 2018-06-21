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Spor

Rus güzele imza yağdı 

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA, (DHA) Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maçlar oynandıkça renkli görüntüler de artmaya başladı

21 Haziran 2018 00:41

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA, (DHA)

Rusya\'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda maçlar oynandıkça renkli görüntüler de artmaya başladı. Başkent Moskova\'da bu anı ölümsüzleştirmek isteyen Rus güzel, dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlara üstündeki elbiseyi imzalatması ilginç görüntülere sahne oldu.
RUS GÜZEL KENDİNİ \'DÜNYA\'YA\' İMZALATTI, HER ÜLKE TARAFTARI İZ BIRAKTI
Rus güzel, elinde gezdirdiği renkli kalemler ile Moskova\'nın en popüler caddesi olan Eski Arbat\'da gezerek karşılaştığı her ülke vatandaşından elbisesinin bir yerine ülkesinin bayrağını çizerek imzalamasını istedi. Şampiyonada olmamasına rağmen Rus güzel Türk futbol severlerden de özellikle ülke bayrağını çizerek imzalarını atmaları isteğinde bulundu. Bembeyaz elbiseler ile yola çıkan Rus güzelin elbisesinde imzalar çoğaldıkça güzel görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
- Rus kadının elbisesini imzalatması
- Detaylar

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