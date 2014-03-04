Rus güçlerinden uyarı ateşi



Olay Sivastopol yakınlarındaki bir askeri üste meydana geldi. Yaklaşık 300 kişilik Ukrayna birlikleri Belbek hava üssüne doğru yürüyüşe geçti. Ukrayna bayrağı taşıyan silahsız grup havalimanına doğru bir tepeyi aşmaya çalıştığı sırada kendilerine Rus güçleri tarafından uyarı ateşi açıldı.

Grubun içindeki bir subay AFP haber ajansına şunları anlattı: “Kimliği belirsiz askerler bize ‘Dur! Daha fazla yaklaşma' diye bağırdı. Havaya ateş açtılar. Kendi sahamızdayız. Ülkemizi savunuyoruz, o nedenle 50 metre daha ilerledik. ‘Durun! Bacaklarınıza ateş açma emri aldık' diye bağırdılar. Bunun üzerine durduk ve komutanımız görüşmeye gitti.”

Görüşmenin ardından Ukrayna askerleri üslerine geri döndü. AFP ajansına konuşan asker, çatışma niyetleri olmadığını ve bekleyeceklerini söyledi.

Öte yandan Rus donanma gemilerinin Ukrayna'nın Kırım Yarımadası ile Rus sınırını ayıran Kerç Boğazı'nı kapattığı belirtiliyor. Ukrayna sahil güvenliği, Rus askerlerinin boğazın Kırım tarafını da ele geçirdiğini açıkladı. Biri kuzeyde biri güneyde olmak üzere iki Rus gemisinin boğazı kapattığı belirtildi. Ukrayna sahil güvenliği Rus yakasında da zırhlı araçların beklediğini açıkladı.

Kerry'den Kiev'e ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyarette bulundu ve Ukrayna geçici başbakanı Arseniy Yatsenyuk ile görüştü.

Kerry, Rusya'nın Ukrayna'ya askerî müdahalesini "saldırganlık" olarak niteledi ve Moskova'nın işgalini daha da ilerletmek için mazaret aradığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık kredi garantisi verdiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Rusya konusunda Almanya ile ortak bir pozisyon alabileceğine inandığını söyledi. Kerry "Hemfikir olabileceğimize inanıyorum. Başkan Barack Obama kısa süre içinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek ben de Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile görüş alışverişinde bulunacağım" diye konuştu.