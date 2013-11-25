Rus gözlem uçakları Türkiye üzerinde uçacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Açık Hava Sahası Anlaşması çerçevesinde Rus askeri gözlem uçaklarının Türkiye üzerinde gözlem uçuşu yapacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rijkov yaptığı açıklamada, “An-30B gözlem uçağı ile bir grup uzman Türkiye üzerinde gözlem uçuşu yapacak. Uçuş 25-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.” dedi.

Uçakta Türk askeri müfettişlerinin de bulunacağı ve anlaşmalar bağlamında gözlem uçuşlarını izleyeceği belirtildi.

Açık Hava Sahası Anlaşması’na katılan devletler birbirlerinin hava sahasında gözlem uçuşları yapılmasına olanak sağlıyor. Anlaşmada 34 ülke yer alırken, Rusya bu anlaşmaya 26 Mayıs 2001’de dahil oldu.

Rusya, Açık Hava Sahası Anlaşması imzaladığı ülkeler üzerinde 2013’te 39’uncu uçuşunu yapmış olacak.

Rijkov, Fransa’nın Lockheed C-130H gözlem uçağı ile Rusya ve Belarus üzerinde 25-29 Kasım tarihlerinde benzer bir gözlem uçuşu yapacağını söyledi.

Rusya’nın olağan dışı İL-20 tip askeri gözlem uçağı ile Türkiye’nin Karadeniz hattı boyuncu uluslararası hava sahasında 4 kez uçtuğu ve Türk jetleri tarafından takip edildiği Genelkurmay tarafından açıklanmıştı.