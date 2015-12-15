Rus gemisine İstanbul Boğazı'nda denizaltı takibi

İstanbul Boğazı’ndan füze ile geçen Rus gemisi "Caesar Kunikov” isimli gemi, tekrar İstanbul Boğazı’ndan geçti. Ege Denizi’nden geçerek gelen gemideki askerler, kıyıların fotoğraflarını çekti.

Milliyet’in haberine göre Sarayburnu önünden ilerleyerek İstanbul Boğazı'nı geçen gemideki bazı üniformalı askerlerin kamera ve fotoğraf makineleriyle çekim yaptıkları görüldü. Rus savaş gemisi daha sonra Karadeniz'e doğru seyrini sürdürdü.

Rusya Donanması’na ait 158 bordo numaralı “Caesar Kunikov”, 4 Aralık’ta İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında bir Rus askerinin omzunda füze taşıması ile dikkat çekmiş, kriz yaratmıştı.Karadeniz’e doğru ilerleyen savaş gemisine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Rus gemisinin bir Türk denizaltısının kontrolünde geçtiği belirtiliyor.